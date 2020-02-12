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Елизавета II продает свою московскую квартиру

19:18
  • среда
  • 12 февраля 2020

Квадратный метр жилья оценивается в 1 миллион рублей

В 250 миллионов рублей оценивается квартира в центре Москвы, собственником которой значится королева Великобритании Елизавета II. Жилье в 1-м Обыденском переулке выставлено на продажу.
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О том, что Елизавета II владеет четырьмя квартирами в российской столице, сообщалось еще летом прошлого года. Собственником жилья в документах Росреестра значится "Ее Величество королева, правящая в Канаде".  В канадском посольстве в Москве пояснили, что жилье общей площадью 839 квадратных метров принадлежит правительству Канады. Однако, поскольку главой государства является Елизавета II, недвижимость формально записана на королеву.

"В открытой продаже этой квартиры нет. Тем не менее, потенциальная стоимость жилого объекта в данном районе в аналогичном доме оценивается в диапазоне от 800 тысяч до 1 миллиона рублей за кв.м", - цитирует "Интерфакс" директора департамента продаж городской недвижимости компании Savills в России Кристину Томилину.

По словам Томилиной, стоимость квартир, принадлежащих известным личностям, не возрастает из-за их "особого статуса". Тем не менее, это поможет ускорить ее продажу.

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