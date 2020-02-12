Минобороны рассказало о роли Турции в кризисе в Идлибе

Идлиб сейчас самая проблемная точка на карте Сирии

Анкара перебросила новые подразделения своих войск на сирийскую территорию в район Идлиба. Обстановка там резко обострилась после того, как сначала турецкие наблюдательные посты в начале февраля были подвергнуты обстрелу, а затем сама Турция, обвинив в этих атаках Дамаск, нанесла удары по объектам правительственных сил. В Министерстве обороны России, однако, в среду заявили, что кризис в Идлибе возник именно по вине Анкары, которая не смогла обеспечить разделение отрядов умеренной оппозиции и террористов.

Всё новые подразделения с бронетехникой перебрасывает Турция в сторону Алеппо. Танки, БТРы, грузовики с боеприпасами. А ранее Анкара, наплевав на сочинские соглашения, отправила в Идлиб около 30 танков, 80 бронемашин и 30 артиллерийских орудий. А еще более 1000 бойцов спецназа. Как раз эти военные, незаконно находящиеся в Сирии, и попадают под вынужденный ответный огонь правительственных войск. Но Реджеп Тайип Эрдоган столь важную деталь опускает, передает "ТВ Центр".

"Большинство нападений, осуществляемых режимом президента Сирии Башара Асада и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. И с сегодняшнего дня, в случае любого даже незначительного вреда нашим солдатам, мы будем наносить удары по режимным силам повсюду, считая себя свободными от Сочинского соглашения", - сказал Эрдоган.

Эти обвинения опровергли в российском Минобороны. Отметили: ввод турецкой бронетехники и войск серьезно осложнил ситуацию в регионе. А вот Россия и Сирия, наоборот, действуют в рамках международных соглашений и борются не с мирным населением, а с террористами, которые этим мирным населением прикрываются - словно живым щитом.

Идлиб сейчас самая проблемная точка на карте Сирии. Это единственная территория, неподконтрольная Дамаску. При этом вооруженную оппозицию, а, проще говоря, боевиков поддерживает турецкая армия. Ее наблюдательные пункты, по сути, ключевые элементы линии обороны террористов. Но Эрдоган в нестабильности обвиняет Москву и Дамаск. В российском внешнеполитическом ведомстве напоминают: обстановку обостряют действия Анкары. Россия же привержена соглашениям и настроена на конструктивную работу.

В Генштабе сирийской армии уже заявили, что Турция не сможет убедить их остановить наступление в Идлибе. Правительственные войска продолжат освобождать страну от "всех форм терроризма".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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