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Следователи навестили в больнице найденного у перехода младенца

19:43
  • среда
  • 12 февраля 2020

Мальчик под наблюдением врачей

Сотрудники Следственного комитета навестили в больнице младенца, найденного утром 12 февраля возле перехода на северо-западе Москвы. Следователи передали медикам необходимые ребенку вещи и предметы гигиены.
Спасенный в Магнитогорске младенец заговорил

"В рамках расследуемого уголовного дела следователи получили от врачей необходимую информацию о состоянии ребенка. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мальчик находится под постоянным контролем медицинских работников", - сказано в сообщении пресс-службы СКР.

Следователи изъяли одежду ребенка и одеяло, в котором был обнаружен младенец. Это необходимо для  проведения судебно-медицинских экспертиз. Разыскивается оставившая ребенка мать и другие родственники мальчика.

 

Младенца нашел рано утром на Кутузовском проспекте, рядом с подземным переходом, ведущим к "Парку Победы", слесарь метрополитена. Мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Женщина, оставившая младенца, попала на камеры наблюдения. Предполагают, что родители ребенка - приезжие из Средней Азии. Возбуждено уголовное дело,  матери ребенка грозит до года лишения свободы.

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Следователи навестили в больнице найденного у перехода младенца
Следователи навестили в больнице найденного у перехода младенца
Следователи навестили в больнице найденного у перехода младенца
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