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"Звонок из банка" стоил москвичке полутора миллионов рублей

20:04
  • среда
  • 12 февраля 2020

Мошенник получил доступ к банковскому счету

Более полутора миллионов рублей пропали у жительницы столицы после телефонного разговора с "сотрудником банка". Злоумышленник убедил москвичку, что работает в кредитной организации и получил доступ к ее счету.
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"Он обманом получил доступ к банковскому счету потерпевшей и похитил более 23,4 тысячи евро. Ущерб превысил 1,6 миллиона рублей", - приводит сообщение пресс-службы ГУ МВД по столице агентство "Москва". Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В последнее время случаи подобного мошенничества участились. Специалисты объясняют россиянам, что не следует переводить деньги незнакомым людям, сообщать кому бы то ни было полные реквизиты карт, пин-коды и cvc-коды.  Если же звонивший представляется сотрудником банка и уговаривает предпринять какие-либо действия, необходимо прервать беседу и перезвонить по официальному номеру кредитной организации.

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"Звонок из банка" стоил москвичке полутора миллионов рублей
"Звонок из банка" стоил москвичке полутора миллионов рублей
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