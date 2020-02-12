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Заразившего коронавирусом 11 человек британца выписали из больницы

20:47
  • среда
  • 12 февраля 2020

Врачи предполагают, что Уолш – "суперразносчик"

Курс лечения был успешен: британский предприниматель Стив Уолш полностью здоров и выписан из больницы. Информацию подтвердил представитель Национальной системы здравоохранения Великобритании профессор Кит Уиллетт. По словам чиновника, у подданного Ее Величества наблюдались лишь легкие симптомы заболевания. Теперь он здоров и не представляет угрозы обществу, приводит слова Уиллета британская The Sun.
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Издание напоминает, что Уолш заразил китайским коронавирусом 11 человек. По мнению некоторых экспертов, он может быть так называемым "суперспредером" - человеком, способным заразить намного больше людей, чем средний больной. Специалисты подчеркивают, что у "суперразносчиков" заболевание обычно протекает в легкой форме или вовсе без симптомов. Они, как ни в чем не бывало, продолжают контактировать с окружающими, разнося заразу.

Предполагается, что Уолш заразился коронавирусом в 20-х числах января, на деловой конференции в Сингапуре. Затем он решил отдохнуть на горнолыжном курорте во Франции. Там он заразил своих соседей по шале – в том числе и нескольких детей. Сейчас пятеро зараженных Уолшем находятся в Великобритании, четверо во Франции и один - в Испании.

Уолш вернулся на родину 28 января. Однако на карантин, в одну из больниц Лондона, его отправили лишь 6 февраля. Британские власти рекомендуют всем, кто контактировал с бизнесменом, обратиться к врачам.

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