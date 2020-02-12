Очень богатых людей стало на 10% больше

Больше всего богачей в Северной Америке

Богатых людей в мире становится все больше. За 2019 год их число увеличилось на 10%, сообщает аналитическая компания Wealth-X.

Число богачей достигло 2,7 миллиона. Общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла 26,6 триллиона долларов.

"Число очень богатых людей - тех, чье состояние оценивается от 5 до 30 миллионов долларов, сильно увеличилось в 2019 году, более чем на 10%", - отмечается в исследовании компании. В сообщении подчеркивается, что годом ранее рост составил лишь 1%. Тех же, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, аналитики называют "ультрабогатыми" людьми.

Активный рост благосостояния зафиксирован в Азии и Африке. Немного медленнее обогащаются предприниматели в Европе и Тихоокеанском регионе. Не наблюдается роста в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. А лидером по росту числа очень богатых людей стала Северная Америка - общая стоимость их состояний увеличилась примерно на 15%.

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