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Вассермана назвали самым красивым человеком России

22:06
  • среда
  • 12 февраля 2020

Внешность оценивал известный кутюрье

Самый красивый человек в России – Анатолий Вассерман, считает известный французский кутюрье Жан-Поль Готье. Свою оценку модельер высказал в эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".
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Ведущая программы предлагает своим гостям суперигру: им предлагают фотографии известных личностей и предлагают выбрать "самого" - в данном случае красивого. Конкуренцию интеллектуалу Анатолию Вассерману составил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Мне нравится, что он сам в восторге от того, как выглядит. Здесь много самоиронии. И все эти штуки в карманах…", - оценил Готье фото Вассермана, проигнорировав снимок Венедиктова.

Собчак также предложила модельеру выбрать между женщинами-политиками – бывшим сенатором Валентиной Петренко и членом Совета Федерации Еленой Мизулиной.

"Этот образ более забавный, есть в нем что-то абстрактное, театральное. Мне безумно нравится ее прическа, любопытная особа", — заявил Жан-Поль Готье, остановив свой выбор на фотографии Петренко. Положительно оценил кутюрье также образ Рамзана Кадырова.

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