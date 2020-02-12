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Российские военные пресекли конфликт военных США с жителями Сирии

22:35
  • среда
  • 12 февраля 2020

В результате стрельбы американских военных в Сирии погиб 14-летний мальчик

Российские военные в Сирии предотвратили конфликт американских солдат с местными жителями. В среду утром на блокпосту правительственных войск Арабской Республики в провинции Хасеке была остановлена отклонившаяся от маршрута колонна Вооруженных сил США, сообщил на брифинге руководитель российского  Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

Возникла перепалка с местным населением, и американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Один местный житель ранен, погиб 14-летний подросток. И только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих конфликт удалось погасить, также нашими военными был обеспечен выход американской колонны в направлении пункта базирования, передает "ТВ Центр".

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