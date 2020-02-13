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В России могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время

08:38
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Необходимость санкций объяснили заботой о детях

Совет Федерации планирует направить в Минюст поступившую из регионов инициативу, запрещающую шуметь в многоквартирных домах в дневное время. 
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В Совфеде обсуждают идею о том, чтобы добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины и покоя граждан днем. Если инициативу одобрят, то в России запретят проводить ремонт с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и праздничные дни. "Норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад", - пишут "Известия"

Нарушителей тишины предлагается штрафовать: простых граждан - на сумму от 500 до 3 тысяч рублей, должностных лиц - на 10-20 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - на 10-25 тысяч, а юридических лиц - на 20-40 тысяч.

"Как известно, резкие звуки опасны для психики детей, - прокомментировала инициативу член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. - Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса".

"Эта норма будет направлена на то, чтобы дети имели право на послеобеденный сон", - заявил Алексей Майоров, председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, который занимается вопросами ЖКХ и недвижимости. 

Между тем член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова выразила мнение, что региональные власти должны самостоятельно регулировать вопрос соблюдения тишины и покоя. Нельзя стричь все субъекты под одну гребенку, уверена она. 

"Например, в регионах, где большинство населения исповедует ислам, неотъемлемой частью жизни людей является призыв на молитву, который повторяется несколько раз в день. Это даже не традиция, а часть неприкосновенного культурного кода", - сказала Рукавишникова.

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