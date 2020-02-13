Назван способ защиты россиян от американского шпионажа

У "Большого брата" нет ни малейшего шанса

Мил сотряс шпионский скандал: США продавали шифровальное оборудование странам-партнерам через подставную фирму и прослушивали их.

"Миллиарды долларов заработали ЦРУ и БНД (Федеральная разведывательная служба ФРГ – прим. ред.) на продаже криптотехники. Это Оруэлл* просто может отдыхать", - рассказал заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совфеда Игорь Морозов.

С конца XX века американская система шпионажа сильно трансформировалась. Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден показал, как она работает. Тем не менее, нашей стране нечего боятся, заверил Морозов, у нас есть действенный способ борьбы с американским шпионажем.

"Законодательно. Мы нашим коллегам давали те законы, которые мы разработали против экстремизма, против терроризма. Сегодня это помогает и Китаю, и России сохранять то спокойствие, которое мы видим у нас в обществе", - объяснил он в эфире программы "События. 25-й час".

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*Речь идет о британском писателе Джордже Оруэлле и его романе-антиутопии "1984", повествующем об обществе будущего, которое живет под гнетом тоталитарной власти.

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