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Опубликованы кадры смертельного ДТП с автобусом под Псковом

08:06
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Погибли восемь человек

Серьёзное ДТП в Псковской области. В результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 8 человек. По предварительным данным, все они граждане Украины. Ещё двое пострадавших госпитализированы, передает "ТВ Центр".

Авария произошла на федеральной трассе в Пустошкинском районе. Частный автобус с украинскими номерами следовал из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, водитель автобуса при обгоне не рассчитал дистанцию и столкнулся со встречным большегрузом.

Все обстоятельства выясняют специалисты оперативной группы. Возбуждено уголовное дело. Также на место происшествия прибыли и представители подрядной организации, обслуживающей трассу. Они уже заявили, что дорогу накануне обрабатывали антигололёдными реагентами.

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