"Не от хорошей жизни": раскрыта причина продажи квартиры Елизаветы II в Москве

То членства в ЕС лишилась, то внук уехал

Британская пенсионерка вынуждена продать квартиру в Москве! Королева Елизавета II выставляет на продажу недвижимость в Российской столице! О том, что в Москве у Елизаветы есть несколько квартир, приобретенных в начале 2000-х, telegram-каналы сообщили в прошлом году указав, что в документах Росреестра собственником жилья указана "Ее Величество королева, правящая в Канаде".

Сейчас продается одна квартира площадью 250 квадратных метров, живут в ней сотрудники канадского посольства. Адрес дома: 1-й Обыденский переулок, 10, неподалеку от Храма Христа Спасителя. Стоимость элитной недвижимости примерно 250,4 миллиона рублей, сообщают источники.

Причины продажи Ее величество не сообщает, но в соцсетях всем все понятно – от хорошей жизни квартиру в Москве не продают. Неладно что-то в этом королевстве! Вышли из Европейского союза, теперь самим крутиться как-то придется. Любимый внук с семьей уехал на периферию – принц Гарри отбыл в Канаду насовсем.

Пока продается одна московская квартира из четырех - остальные Ее Величество решила придержать. Можно понять – инвестиции в столичную недвижимость – дело надежное, говорят снова в рост пойдет.

После продажи московских апартаментов у Елизаветы II кое-что останется, замок Балморал в Шотландии, Сандрингемский дворец в Норфолке на востоке Англии. И так, по мелочи.

И, судя по всему, это не фейк. И в действительности все так, как на самом деле.

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