ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не от хорошей жизни": раскрыта причина продажи квартиры Елизаветы II в Москве

08:43
  • четверг
  • 13 февраля 2020

То членства в ЕС лишилась, то внук уехал

Британская пенсионерка вынуждена продать квартиру в Москве! Королева Елизавета II выставляет на продажу недвижимость в Российской столице! О том, что в Москве у Елизаветы есть несколько квартир, приобретенных в начале 2000-х, telegram-каналы сообщили в прошлом году указав, что в документах Росреестра собственником жилья указана "Ее Величество королева, правящая в Канаде". 

Сейчас продается одна квартира площадью 250 квадратных метров, живут в ней сотрудники канадского посольства. Адрес дома: 1-й Обыденский переулок, 10, неподалеку от Храма Христа Спасителя. Стоимость элитной недвижимости примерно 250,4 миллиона рублей, сообщают источники.

Причины продажи Ее величество не сообщает, но в соцсетях всем все понятно – от хорошей жизни квартиру в Москве не продают. Неладно что-то в этом королевстве! Вышли из Европейского союза, теперь самим крутиться как-то придется. Любимый внук с семьей уехал на периферию – принц Гарри отбыл в Канаду насовсем.

Пока продается одна московская квартира из четырех - остальные Ее Величество решила придержать. Можно понять – инвестиции в столичную недвижимость – дело надежное, говорят снова в рост пойдет.

После продажи московских апартаментов у Елизаветы II кое-что останется, замок Балморал в Шотландии, Сандрингемский дворец в Норфолке на востоке Англии. И так, по мелочи.

И, судя по всему, это не фейк. И в действительности все так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.