Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Архивы опубликованы на сайте Минобороны

Важная дата в истории - 75 лет со дня освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков. Отбить венгерскую столицу Красной армии удалось после 108 дней в непрерывных боях, передает "ТВ Центр".

К годовщине Министерство обороны России опубликовало документы, посвященные этой операции. На сайте ведомства появился целый раздел с уникальными архивными данными, которые помогают понять расстановку сил и раскрывают варварское отношение гитлеровцев к венгерскому народу.

Также в документах рассказывается о состоянии города после оккупации, о колоссальной работе наших военных по его разминированию и восстановлению. Целый ряд документов, на которых еще недавно стоял гриф "Секретно" посвящен героям сражений.

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