В Сирии восстановили контроль над трассой Алеппо - Дамаск

Также освобожден город Маарет-эн-Нуман

В Сирии правительственные войска освободили стратегически важную автотрассу Алеппо - Дамаск и Маарет-эн-Нуман - один из крупнейших городов идлибской зоны.

Власти страны намерены заново отстроить в нем школы, больницы, детсады. Можно было бы уже начинать капитальную реконструкцию, но сначала необходимо дождаться, когда наступит спокойствие в самом Идлибе. А данные воздушной разведки говорят, что мир в этот город придет еще не скоро.

На видео, сделанном с беспилотника, колонна турецкой военной техники: танки, бронетехника, машины с боеприпасами. Направляются они именно в Идлиб. И, как говорят солдаты, предназначены для вооружения террористов, которые уже почти месяц, отступают под натиском сирийской армии.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.

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