Москвичам рассказали о погоде в марте

Какая весна нас ждет?

В Гидрометцентре рассказали о российской погоде в начале весны.

Ожидается, что температура воздуха будет держаться в пределах климатической нормы. В некоторых регионах она будет чуть выше, например, в Москве, а также в республике Коми, а Кировской области, Пермском крае и Башкирии.

Ночью столицу будут сковывать заморозки до минус пяти градусов, а днем температура воздуха прогреваться до плюс шести. Не исключено температура будет колебаться на уровне нулевой отметки, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

На юге России - в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии – ожидаются "столичные заморозки", но днем столбик термометра поднимется до плюс 10-15 градусов.

Холоднее всех в марте будет жителям Таймыра и Эвенкии (минус 40 градусов), Якутии (минус 45 градусов), Иркутской области и Красноярского края (минус 30 градусов по ночам), уточняет газета "Известия".

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