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Спасший Краков разведчик Алексей Ботян умер в возрасте 103 лет

08:53
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Свой последний день рождения он отметил 10 февраля

На 104-м году жизни скончался разведчик Алексей Ботян, которому присвоили звание Герои России за операцию по спасению Кракова в январе 1945 года.
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"Не стало Алексея Николаевича Ботяна", - сказал РИА Новости глава пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

Во время Второй мировой войны Ботян сражался в польской армии. После капитуляции Польши он стал советским гражданином и попал в разведывательную школу в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения). 

В 1943 году Алексей Ботян руководил операцией по взрыву областной администрации в украинском городе Овруч. При взрыве погибли 80 гитлеровских офицеров.

В 1945 году Ботян узнал о намерении немцев подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец, в результате чего польский город Краков оказался бы затоплен. Группа Ботяна взорвала склад, где солдаты Гитлера хранили взрывчатку, припасенную для подрыва плотины.   

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