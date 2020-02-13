Высоцкая показала повзрослевшего сына от Кончаловского

Петра сочли настоящим красавцем

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая выложила в Instagram фотографии с презентации модной коллекции. На мероприятие она пришла вместе с сыном Петром и супругом Андреем Кончаловским.

Высоцкая и Кончаловский часто появляются на светских вечеринках, а вот их сына публика давно не видела. За последнее время Петр заметно повзрослел - он вытянулся и возмужал. 16-летний наследник Кончаловского отрастил волосы, которые почти скрывают его уши.

Судя по всему, сын Высоцкой и Кончаловского не любит находиться в центре внимания. Во время фотосессии он не улыбался и смотрел немного исподлобья. Юноша в мешковатом свитере скрестил руки на груди, словно защищаясь от папарацци, но при этом позволил сияющей матери опереться о его плечо.

Несмотря на мрачноватое настроение, Петр с его утонченными чертами лица выглядит на фото весьма привлекательно. Проникновенный взгляд, пухлые губы, изящные скулы придают ему аристократический вид. Его красоту высоко оценили поклонницы Высоцкой. По их мнению, школьник очень похож на маму, но сходство с членами семьи Михалковых-Кончаловских тоже улавливается.

- Сынуля - красотуля, - пишут в Сети.

- Сын прям сильно стал похож на маму.

- Юля, какой у вас сын красивый вырос!

- Сын Петр - Ваша копия, а его стиль похож на стиль великого Отца!

- Лучший кадр с сыном. Хорошо стоит, основательно.

- Сын похож на Никиту Михалкова в молодости. Красивый парень.

Напомним, 46-летняя Высоцкая и 82-летний Андрей Кончаловский живут в браке больше 20 лет. Высоцкая подарила режиссеру дочь Марию и сына Петра.

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