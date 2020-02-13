Врач посоветовал россиянам спать нагишом

Это полезно для здоровья

Врачи посоветовали спать без одежды для полноценного восстановления сил во время сна.

Это связано с тем, что перед сном тело человека охлаждается, а одежда удерживает тепло, что ведет к перегреву и длительному процессу засыпания.

"Перед погружением в сон человеческое тело охлаждается - это нормальный процесс, более низкая температура способствует качественному отдыху <…> К тому же эта привычка способствует закаливанию. Кроме того, сосуды и мышцы ничем не стеснены и не сдавливаются, тело лучше отдыхает", - рассказал врач Андрей Тяжельников агентству "Москва".

Медик напомнил, что любителям спать нагишом нужно тщательно следить за чистотой и свежестью. Те, кто не может полностью отказаться от одежды для сна, стоит выбирать пижамы свободного кроя из натуральных тканей, то есть из хлопка или шелка.

"Такая ткань поддерживает тепловой баланс, впитывает влагу, выделяемую с потом. Дело в том, что синтетика способствует созданию парникового эффекта - идеальных условий для размножения бактерий", - заключил эксперт.

Кроме того, перед сном обязательно нужно проветривать комнату, убрать источники света и избавиться от шума. Также не стоит переедать и употреблять алкоголь, добавляет "Газета.Ru".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"