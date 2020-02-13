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Цыганова засняли во время игры с маленьким сыном

10:35
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Звезда редко делится своим отцовским счастьем

40-летний актер Евгений Цыганов выложил в Instagram фото, на котором он играет с маленьким сыном в твистер. 
Стало известно о тайном браке Цыганова и Снигирь

Как сообщает 7days.ru, на снимке запечатлен сам Цыганов и один из его сыновей. "В Сети спорят, кто изображен на снимке: пятилетний Георгий, рожденный в браке с Ириной Леоновой, или трехлетний Федор - общий сын Евгения и Юлии Снигирь", - передает портал.

Как бы то ни было, отец и сын погрузились в игру с головой и не обращают внимания на фотографа. Чтобы не скользить по игровому полю, они сняли носки. Мальчик смотрит на папу в надежде на то, что тот потеряет равновесие и проиграет. 

Евгений Цыганов редко балует поклонников фотографиями с детьми. Если он и публикует снимки, то они в основном черно-белые, не лучшего качества и без подписей. По мнению журналистов, Цыганов тяготится публичности, поэтому так неохотно делится своим отцовским счастьем с фанатами.  

- Дети - вылитая мама. Особенно девочки, - пишут в комментариях под фотографиями Цыганова с детьми. 

- Цыгане!

- Счастливый папашка. 

- Прекрасная семья. 

- Цыганятки. 

Напомним, актриса Ирина Леонова родила Цыганову семерых детей. Они жили в гражданском браке.

По данным СМИ, последние четыре года актер живет с коллегой Юлией Снигирь. В 2016 году у них родился сын Федор.

В ноябре прошлого года режиссер Федор Бондарчук заметил на пальце Цыганова обручальное кольцо. Артист отказался говорить о личной жизни, однако журналисты предположили, что Снигирь и Цыганов решили официально оформить свои отношения, не привлекая внимания общественности.

Несмотря на расставание с Леоновой, актер общается с детьми и поддерживает их материально. 

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