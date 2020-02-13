Подробности ДТП с восемью погибшими украинцами в Псковской области

Жертва ДТП стали пассажиры и водитель автобуса

Восемь человек погибли, еще двое пострадали. В Псковской области в ночь на 13 февраля столкнулись большегруз и пассажирский микроавтобус. По предварительным данным, последний выехал на встречную полосу.

На кадрах с места ДТП - груда покореженного металла, разбросанные по проезжей части личные вещи. Микроавтобус и фура встретились лоб в лоб. Восемь человек из 9 пассажиров микроавтобуса скончались на месте, передает "ТВ Центр".

Двое пострадавших - водитель фуры и пассажир микроавтобуса - выжили. С переломами они доставлены в больницу в Великих Луках. В микроавтобусе находились граждане Украины. Они ехали в Киев из Петербурга. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком. Авария была неизбежна, на узкой дороге фуре просто не осталось места для маневра.

"13 февраля около 00:20 в Пустошкинском районе на федеральной автодороге Санкт-Петербург - Невель произошло ДТП с участием грузового авто Volvo и микроавтобуса Mercedes. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.

Микроавтобус был зарегистрирован на Украине. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Всю ночь на месте работали следователи. На трассе организовано реверсивное движение.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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