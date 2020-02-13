Убивает курильщиков и общительных: избирательность коронавируса озадачила ученых

Число заболевших превысило 59 тысяч человек

Комиссия здравоохранения Китая провела исследование и пришла к выводу, мужчины более подвержены коронавирусу, чем женщины.

Статистика показала, что две трети умерших от коронавируса – представители сильного пола. С чем это связано, точно неизвестно. Возможно, с тем фактом, что мужчины курят чаще женщин. Из-за того в их легких коронавирус быстрее развивается в атипичную пневмонию, считают китайские ученые.

"Инфекционным заболеваниям подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями, а также ведущие нездоровый образ жизни. Мужчины в зоне риска: они больше курят, злоупотребляют алкоголем, зачастую не уделяют внимание своему здоровью", - объяснил директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Еще версии — генетическая предрасположенность мужчин к более тяжелому течению болезни, а также меньшая социальная активность женщин, пишет газета "Известия". Тем не менее, точно утверждать, что мужчины более уязвимы перед коронавирусом, чем женщины, нельзя.

По состоянию на 13 января число заболевших коронавирусом превысило 59 тысяч человек. 1368 погибли. Более 5,9 тысячи выздоровели, в том числе двое пациентов из России.

Видео: в Китае сообщили о резком росте числа зараженных коронавирусом

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