Умер легендарный "партизан Алеша": чем запомнится разведчик Ботян

В 45-м году он сорвал планы Гитлера

Ушел из жизни легендарный советский разведчик Алексей Николаевич Ботян. Герою России было 103 года. Во время Великой Отечественной войны он руководил операцией по спасению польского Кракова, который фашисты планировали уничтожить. Именно Алексей Николаевич стал прототипом майора Вихря из одноименного фильма.

Прототипом знаменитого майора Вихря был именно Алексей Ботян, еще при жизни став легендой разведки. За спасения Кракова в 45-м в Польше его ласково прозвали "партизаном Алёшей". Но только в жизни все было даже удивительнее, чем в кино: реальный майор Вихрь не только спасся, но и совершил еще немало подвигов. Тогда он заранее узнал о планах фашистов заминировать улицы и уничтожить город, и его отряд подорвал вражеские боеприпасы еще на складе.

"Там были два водохранилища больших. Если бы они взорвали эти плотины, то город Новы-Сочи, все остальное, дунайцев затопило бы и Красная армия не смогла бы пройти. Потом все бы железнодорожные мосты были порваны. А мы лишили немцев вот этим самым, уничтожили их склады и немцы моментально ушли, как только Красная армия двинулась - они сразу сбежали", - рассказывал Ботян.

И это был уже не первый его подвиг. Алексей Ботян воевал с 39-го. Командуя зенитным расчётом при обороне Польши, сбил три гитлеровских "юнкерса". И уже потом поступил на службу НКВД, став разведчиком. Оборонял Москву, действовал в глубоком тылу врага, подрывал железные дороги, лишая фашистов поставок оружия. В городе Овруч Украинской ССР уничтожил целый немецкий штаб. После войны еще долгие годы служил разведчиком в разных странах, под разными именами. Многие из его операций до сих пор под грифом "секретно".

"Меня выбросили, и я года полтора связи никакой не имел, и жил сам как только мог: и устраивался на работу, и на учебу. И все надо было самому. Хотя это все было после войны легче - переселение народов и я под видом перебежчика, военнопленного", - рассказывал легендарный разведчик.

Даже его жена, которую встретил в Чехословакии, долгое время не знала, кто он на самом деле. Вместе прожили много лет, воспитали внуков и правнуков. Три дня назад ему исполнилось 103 года. Хотя Алексей Ботян всегда выглядел моложе своего возраста и мог дать фору молодым: вставал рано утром, делал зарядку. В 90 ездил на велосипеде и играл в волейбол. Никогда не курил, даже во время войны.

В 2007-м получил звание Героя России за свою самую знаменитую операцию – спасение Кракова. Всю жизнь он посвятил служению Родине, и давно вписал свое имя в историю. Легендарный партизан Алёша будет жить и дальше - на экранах, страницах книг, и в памяти.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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