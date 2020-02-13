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Располневший принц Гарри разочаровал Меган Маркл

11:24
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Она отправила его в спортзал

Меган Маркл настояла на том, чтобы принц Гарри сбросил лишний вес и обновил свой гардероб. Таким образом она готовит мужа к встрече с американскими знаменитостями.
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Отказавшись от обязанностей старших членов королевской семьи Британии, Меган Маркл и принц Гарри с ребенком обосновались в Канаде. Время от времени, по данным СМИ, они намерены приезжать в Лос-Анджелес. Там пара собирается купить дом, пишет RadarOnline.com.

По данным портала, Меган Маркл решила вернуться в шоу-бизнес и наладить контакты с голливудскими звездами. Она хочет, чтобы ее супруг предстал перед знаменитостями в наилучшем свете. Это касается и его внешнего вида.  

"За последнее время он набрал несколько фунтов, особенно на лице, и Мег приказала ему разобраться с этим", - рассказал осведомленный источник. С его слов, теперь принцу Гарри придется сесть на диету и регулярно заниматься в спортзале с тренером, чтобы больше не разочаровывать жену. 

"Она хочет, чтобы они выглядели на миллион долларов, когда они пойдут на ужин с такими людьми, как Джордж и Амаль [Клуни]. Поэтому принцу Гарри придется поработать в том числе над своим стилем и внести разнообразие в свой гардероб", - заявил собеседник RadarOnline.com. Насколько ему известно, внук Елизаветы II беспрекословно слушается супругу. 

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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