В Москве пенсионерка лишилась миллионов после звонка неизвестного

1,5 месяца она не сообщала о произошедшем в полицию

В Москве неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, похитил с банковой карты пенсионерки 2,7 миллиона рублей.

12 февраля 2020 года пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что 23 декабря 2019 года мошенник позвонил на телефон и под предлогом сохранения средств на банковском счете убедил ее снять все деньги и перевести из на другой счет.

"25 и 28 декабря женщина по указанию неизвестного по различным адресам внесла на банковские счета денежные средства на общую сумму 2,7 миллиона рублей", - рассказали в московской полиции.

По факту мошенничества начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет "Газета.Ru". Почему пенсионерка сообщила о краже денег только спустя полтора месяца, неизвестно.

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