Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Даже семьи со средним доходом с трудом могут позволить себе ее

Ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8% годовых. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

Премьер отметил: жилищные кредиты - молодой банковский продукт. Еще недавно 15% годовых были нормой. Сегодня средняя ставка по ипотеке составляет 9%. Но кредиты, по словам премьера, остаются очень дорогими. Ипотека - бремя для семьи даже со средними доходами.

Глава кабмина поручил упростить порядок рефинансирования жилищных кредитов, а также снизить стоимость строительства домов за счет использования новых технологий.

"Необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования", - заявил премьер.

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