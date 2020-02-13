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Тарасов пошутил о коронавирусе и попал в скандал

12:06
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Его обвинили в расизме

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по вопросам борьбы с расизмом Алексей Смертин прокомментировал шутку футболиста Дмитрия Тарасова о коронавирусе. 
Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз и показал фото новорожденной дочери

32-летний Тарасов, который недавно стал отцом в третий раз, оказался в центре скандала. Он опубликовал в соцсети фотографию с парикмахером азиатской внешности и надписью "коронавирус". 

Организация "Футбол против расизма в Европе" сочла этот пост расистским оскорблением и предложила РФС наказать спортсмена. Дмитрий Тарасов призвал не воспринимать его "дурацкий юмор" всерьез

Между тем Алексей Смертин признал, что публикация Тарасова носит дискриминационный характер. "Это неэтично с его стороны. Дмитрий является публичной личностью, и так выражаться даже в шутку неприемлемо, нельзя поддерживать в обществе неправильные стереотипы", - цитирует его РИА Новости. Смертин призвал футболистов осторожнее высказываться в соцсети. 

Парикмахер Денис Ли, который попал на фото Тарасова, вступился за футболиста. "Если бы он был расистом, мы бы не дружили и у нас не было бы так много общих знакомых среди других стран и республик", - написал он в Instagram. По словам Ли, он сам предложил поставить на снимок надпись "коронавирус". 

На днях Дмитрий Тарасов отпросился со сборов казанского "Рубина", чтобы забрать супругу Анастасию Костенко из роддома. 

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