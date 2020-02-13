Маткапитал предложили распространить на отцов-одиночек

Они получат столько же, сколько и женщины - 466 тысяч 617 рублей

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал поправки о расширении программы материнского капитала.

В частности, было предложено дать право мужчинам, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, получить материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 2020 года.

Как и для женщин, сумма выплаты составит 466 тысяч 617 рублей, пишет "Газета.Ru".

"В том случае, если какая-то беда в семье, а папа - единственный родитель ребенка, он имеет такие же права, потому что это и называется материнским или семейным капиталом", - объяснила первый зампред комитета Ольга Окунева.

На сегодняшний день на материальную помощь могут рассчитывать лишь мужчины - единственные усыновители второго, третьего ребенка или последующих детей, уточняет ТАСС. Теперь, согласно новым поправкам, сумма для них возрастет до 616 617 рублей.

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