Данные о детских прививках появились в электронной медкарте

Родители получили онлайн доступ к этим сведениям

Данные по детской вакцинации появились в электронной медицинской карте. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь в карте отображаются поставленные ребенку прививки. При этом после следующей вакцинации родителю будет приходить соответствующее сообщение на телефон.

"Все прививки, которые поставлены вашему ребенку в городской системе здравоохранения, там отражены. Все эти прививки не только мы оцифровали в городские карты, их еще завизировали или оцифровали врачи, которые являются лечащими врачами вашего ребенка", — рассказала Ракова агентству РИА Новости.

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