23-летняя звезда "Игры престолов" Софи Тернер ждет первенца

Она уже закупается одеждой для беременных

30-летний музыкант Джо Джонас и 23-летняя актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в сериале "Игра престолов", ждут ребенка.

Портал Just Jared Jr. сообщил, что Софи Тернер находится на ранних сроках беременности. Звездная пара "очень взволнована" предстоящим пополнением в семье.

"Недавно они рассказали об этом своим родственникам. Все пребывают в восторге и радуются за них", - поведал собеседник портала.

Джо Джонас и Софи Тернер попросили родных держать в секрете новость о беременности актрисы. По слухам, звезда "Игры престолов" стала покупать свободную одежду, чтобы скрывать животик.

Джонас и Тернер, которые начали встречаться в 2016 году, поженились 1 мая прошлого гола в Лас-Вегасе. После свадьбы они отправились в путешествие по Европе. В июле возлюбленные впервые опубликовали фото со свадебной церемонии.

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