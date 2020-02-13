История с избившей таксиста моделью получила неожиданный поворот

Водитель боится за репутацию

В Москве фитнес-тренер и участница конкурса красоты "Мисс Томск-2013" Яна Данькова закатила истерику водителю такси и избила его.

В Сети появилось видео, на котором Данькова орет матом, обзывает водителя, бьет его кулаками, требуя довезти ее до места назначения, где "ее ждут люди".

"Вези меня, мразь! Меня люди ждут!", - билась в истерике девушка. Все это время таксист снимал происходящее на телефон.

Чем закончилась эта история, неизвестно. Впоследствии, таксист рассказал свою версию произошедшего. По его словам, Яна вышла к машине спустя семь минут и сразу же начала возмущаться из-за того, что водитель якобы мог заранее развернуться, чтобы начать поездку раньше.

Из-за агрессивного поведения модели водитель отказался ее везти и предложил девушке выйти из авто и не платить за вызов. Яну это не устроило, она продолжила орать и избивать водителя. Чтобы обезопасить себя от "дальнейших последствий", таксист решил снять происходящее на видео.

"Если бы она какое-то заявление написала, что этот человек напал на меня, на видео видно, что я пытался разговаривать корректно", - рассказал таксист РЕН ТВ. Он добавил, что не держит зла на пассажирку, так как "сила человека в прощении", и беспокоится за ее репутацию.

В межрегиональном профсоюзе "Таксист" заявили, что водители не получают денег за ожидание – они уходят агрегатору, а таких буйных пассажиров следует "вышвыривать из машины, как только начинаются крики и истерика".

Яне Даньковой 28 лет. После того, как она заняла третье место в "Мисс Томск-2013", уехала в Москву и устроилась на работу фитнес-тренером. К слову, в оргкомитете конкурса охарактеризовали ее как спокойного и вежливого человека, а также выразили сомнение, что на видео запечатлена именно их подопечная.

В социальных сетях Яна призывает всех к здоровому образу жизни и учит быть в гармонии с собой. Коллеги по фитнесу отзываются о девушке исключительно положительно. В свою очередь источник Life.ru, узнал, что девушка написала заявление на увольнение, несмотря на хорошие показатели в работе.

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