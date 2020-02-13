Сын Сенчуковой и Рыбина раскрыл секрет своей привлекательности

"Фигура война" далась ему не без труда

21-летний Василий, сын певцов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, раскрыл секрет своей красоты. Несколько лет назад юношу признали одним из самых привлекательных звездных наследников.

Молодой человек откровенно рассказал о том, как ему удается поддерживать себя в идеальной физической форме. По словам Василия, он тренируется каждый день, а иногда и дважды в сутки.

"Тренируюсь я всегда почти на износ. При этом стараюсь не доводить "до потери пульса". Такой способ тренировки дает мне возможность расти, не используя протеины и т.д.", - написал мужчина в Instagram.

Сын Сенчуковой и Рыбина признался, что из-за напряженных тренировок у него в какой-то момент начались проблемы со здоровьем. Организм не выдержал такого стресса. У Василия появились тремор, бессонница, боли в мышцах. Чтобы восстановиться, ему приходилось потреблять огромное количество белка, отчего на лице высыпали прыщи.

Однако правильный настрой помог ему преодолеть все трудности. Он стал достигать состояния "легкого аффекта": "Состояние на грани злости и эйфории, в котором мышцы начинают работать немного иначе, будто подключаются какие-то дополнительные резервы".

В итоге Василий добился желаемого - "фигуры война". Его тело стало сильным, выносливым, с безукоризненными пропорциями. И это при том, что мужчина, по его словам, не может похвастаться хорошей генетикой. "Тонкие кости и низкая предрасположенность к набору мышечной массы", - пожаловался Рыбин-младший.

Василий учится на четвертом курсе Московского государственного института культуры, играет в музыкальной группе и работает моделью. Каждый новый пост в его Instagram вызывает волну восторгов среди представительниц прекрасного пола. Он обладает не только мускулистым телом, но и привлекательным лицом. Длинные волосы, выразительные глаза, мужественный подбородок делают его похожим на голливудского актера.

Василий несколько лет встречается с девушкой по имени Дарья. Родители просят их не торопиться со свадьбой.

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