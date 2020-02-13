Кремль рассказал о последствиях русофобии на Украине

Политику Порошенко придется еще долго расхлебывать

Для восстановления добрососедских отношений России и Украины потребуется продолжительное время.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На протяжении нескольких лет русофобия на Украине была возведена в ранг государственной политики, ее пик пришелся на президентство Петра Порошенко.

"Понимаем, что, даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью российско-украинских отношений", - заявил Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда с уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу, передает ТАСС.

"Он неоднократно об этом говорил. К сожалению, взаимности от предыдущих глав государства на Украине мы не слышали", - резюмировал он.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте того же года Россия присоединила Крым, а на юго-востоке Украины самопровозглашенные ЛНР и ДНР заявили о своей независимости из-за чего начался военный конфликт.

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