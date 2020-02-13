ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Родственники отказались от найденных в заброшенном доме в Чите детей

14:02
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Четверо детей жили без еды, воды и теплой одежды

Родственники не смогут забрать к себе четырех детей, которые жили вместе с отцом в заброшенном доме в Чите.

Причина – нехватка денег, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре, где с ними работают психолог и социальный педагог, пишет РИА Новости

В графе "отец" в свидетельстве о рождении детей стоит прочерк, однако дети называют мужчину папой, а детский омбудсмен в Забайкальском крае Иван Катанаев отметил, что они "все как под копирку".

История жизни отца и четырех детей в заброшенном доме в Чите всколыхнула интернет в конце января. Мужчина с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет жил без воды, продуктов питания, средств гигиены и необходимой одежды.

По данным следствия, мужчина имеет судимости и находился в розыске из-за неявки в суд по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мать детей, по словам мужчины, "ушла за сигаретами не вернулась". Женщина ведет антисоциальный образ жизни. Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Видео: история жизни отца и четырёх детей в заброшенном доме в Чите

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Девочка плачет
Девочка плачет
Заброшенный дом в Чите
Заброшенный дом в Чите
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
Бездомная семья из Читы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.