Родственники отказались от найденных в заброшенном доме в Чите детей

Четверо детей жили без еды, воды и теплой одежды

Родственники не смогут забрать к себе четырех детей, которые жили вместе с отцом в заброшенном доме в Чите.

Причина – нехватка денег, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре, где с ними работают психолог и социальный педагог, пишет РИА Новости

В графе "отец" в свидетельстве о рождении детей стоит прочерк, однако дети называют мужчину папой, а детский омбудсмен в Забайкальском крае Иван Катанаев отметил, что они "все как под копирку".

История жизни отца и четырех детей в заброшенном доме в Чите всколыхнула интернет в конце января. Мужчина с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет жил без воды, продуктов питания, средств гигиены и необходимой одежды.

По данным следствия, мужчина имеет судимости и находился в розыске из-за неявки в суд по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мать детей, по словам мужчины, "ушла за сигаретами не вернулась". Женщина ведет антисоциальный образ жизни. Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Видео: история жизни отца и четырёх детей в заброшенном доме в Чите

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