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Правительство выделит деньги на зарубежные лекарства для детей

14:52
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

Правительство выделит деньги на импортные лекарства для тяжело больных детей. Об этом заявил Михаил Мишустин. Глава кабмина поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в случае дефицита таких препаратов реагировать максимально оперативно.

Также на заседании обсудили улучшение жилищных условий граждан. Михаил Мишустин подчеркнул: ставки по ипотеке должны опуститься ниже восьми процентов годовых. Премьер поручил упростить порядок рефинансирования таких кредитов, а также снизить стоимость строительства домов за счет использования новых технологий.

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Правительство выделит деньги на зарубежные лекарства для детей
Правительство выделит деньги на зарубежные лекарства для детей
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