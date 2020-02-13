Собянин: 1 сентября в Куркино откроется еще одна начальная школа с детским садом

Здание рассчитано на 300 мест

В столичном районе Куркино к новом учебному году откроется начальная школа с детским садом. Ход строительства проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здесь разместятся классы начальной школы на 200 учеников и группы детского сада на 100 ребят. Причем особенность нового учебного заведения, что это здание – транформер. В случае необходимости можно будет перестроить группы в школьные классы и обратно.

Мэр Москвы также поинтересовался судьбой других объектов, которые сейчас возводятся в городе.

Сергей Собянин: "На встрече с жителями, они обращались по поводу строительства ФОКа, это был старинный инвестконтракт, который не исполнялся долгие годы. Какое состояние сейчас объекта?

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев: "Сергей Семенович, основные работы были завершены. Сейчас ведется оснащение самого ФОКа спортивным оборудованием для того, чтобы приготовить все к приему посетителей и началу функционирования".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"