Ракова: в Москве не зафиксировано случаев коронавируса

Риски появления опасной инфекции в столице снизились

Школы Москвы принимают решение о закрытии классов на карантин, если доля заболевших ОРВИ и гриппом достигла 25%. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передает "ТВ Центр".

Сейчас эпидемиологический порог не превышен. Закрыты классы всего в нескольких школах. Детские сады работают в обычном режиме. Кроме того, для удобства родителей информацию о прививках ребёнка теперь можно узнать в электронной медицинской карте. Всего в городе доступ к таким картам получили около 190 тысяч москвичей, из них 30 тысяч – дети.

Спросили журналисты и про коронавирус. Таких случаев в столице не зафиксировано. Тем не менее, постоянно ведется мониторинг гостиниц и вузов, где обучаются иностранные студенты.

"Оперативно реагирует у нас скорая помощь, на все такие случаи ОРВИ, особенно внимательно, если человек приехал из Юго-Восточной Азии или были контакты с представителями Китая. Мы госпитализируем в наши больницы, лечим, проводим соответствующие тесты и по выздоровлению отпускаем домой. Каких-то на сегодняшний день особых дополнительных мер, пока мы не видим необходимости применять", - заявила Ракова.

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