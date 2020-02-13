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В московской больнице №13 врачи проводят сложнейшие операции на мениске

15:20
  • четверг
  • 13 февраля 2020

В год их делают более 700

В 13-й больнице Москвы сложнейшие операции на мениске проводят быстро и без больших разрезов. Малоинвазивное вмешательство позволяет сделать лишь небольшой прокол и сохранить колено, даже в самых сложных случаях. И у пациента есть все шансы вернуться к обычной жизни. Разумеется, после реабилитации.

Ольга Побелян даже сейчас, на больничной койке, в спортивном костюме. Волейболом она занимается много лет. Играет в любительской лиге. Все вечера и выходные обычно проводила на тренировках.

"После одной из тренировок заметила, что у меня опухло колено, и как-то не очень хорошо почувствовала себя. Я играла в волейбол несколько раз подряд. Возможно, постепенно это как-то накапливалось", - говорит она.

Когда боль стала нестерпимой, а колено перестало сгибаться, девушка приехала в больницу. МРТ показало, что поврежден мениск. Ольге назначили срочную артроскопическую операцию. Процедура эта малоинвазивная. Все манипуляции хирург проводит через два крошечных прокола в колене. Благодаря этому мениск и связки не повреждаются. После такой операции пациенты быстро идут на поправку. 

"Мы сшиваем мениски даже сложные, которые раньше нам не удавалось сшивать. Поэтому мы их удаляли. Сейчас у нас есть такая возможность. То есть человек вернется к обычной жизни, как и был до травмы. Даже профессиональные спортсмены, где требуется высокий уровень, возвращаются после артероскопическиеой операции на мениске, на связке в 85-87% из ста", -  объясняет врач-травматолог Алик Карпенко.

Артроскопические операции в столичной клинической больнице №13 буквально поставлены на поток. Ежедневно здесь оперируют до пяти пациентов с повреждениями мениска, в год - более семисот.

"Повреждение мениска и самого коленного сустава - это очень грозное заболевание. Вовремя выполненная артроскопическая операция позволяет избежать деструкцию коленного сустава. И потом уже не встает вопрос о замене коленного сустава", - говорит главврач больницы Сергей Аракелов.

Еще вчера Ольга Побелян была на операционном столе, а сегодня заново учится ходить. Пока с костылями. Уже через пару месяцев девушка сможет не просто ходить, но и бегать, прыгать. А главное - играть в волейбол.

Юлия Степина, Дина Самохина, "ТВ Центр".

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