Власти Москвы опровергли вырубку леса на Щукинском полуострове

Часть кустарников и деревьев убрали для ремонта двух газопроводов

Жители района Строгино обеспокоены вырубкой деревьев на Щукинском полуострове, они считают, что уникальный памятник природы хотят уничтожить. Также есть опасение, что на этой территории может появиться застройка.

Между тем, в столичном департаменте природопользования заявили, что сейчас в технической охранной зоне проходит текущий ремонт сразу двух газопроводов.

Эти работы "Мосгаза" согласованы и необходимы, чтобы сеть функционировала безопасно и без перебоев. Часть деревьев и кустарников, которые мешали спецтехнике добраться до труб, пришлось вырубить.

"Службой "Мосгаза" был сделан отвод деревьев в рубку соответственно с их охранной зоной: сколько им положено, столько они и отвели в рубку. Большие деревья, которые, возможно, попадали там рядом, они их не трогали. Данные работы проводились не в рамках какого-то строительства, эти работы проводились исключительно в рамках содержания данной трассы", - сообщил замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Алексей Бирюков.

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