Бывший муж пичкал Лолиту вредными для здоровья таблетками

На мужчину легло новое подозрение

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Лолиты Милявской в суде против ее бывшего мужа Дмитрия Иванова, сообщил новые подробности дела. Оказалось, что тренер по игре в сквош и фитнесу давал певице БАДы.

"Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму", - рассказал Жорин, добавив, что будет разбираться в этом вопросе.

Как пишет kp.ru, до встречи с Лолитой фитнес-тренер из Белоруссии семь месяцев состоял в браке с ныне покойной москвичкой Ольгой, которая была старше его на 20 лет. Благодаря женитьбе Иванов получил российское гражданство.

Сергей Жорин предположил, что Ольга была не единственной женой Дмитрия Иванова до его знакомства с Лолитой. На такую мысль юриста навела странная реакция Иванова на вопрос судьи о том, в каком ЗАГСе он заключал брак. "И он ответил: "А какой именно брак?", - тем самым заставив нас предположить, что в Москве он женился неоднократно и сам уже запутался в своих браках", - заявил Жорин. Он напомнил, что после женитьбы на Лолите мужчина получил паспорт Израиля.

По его словам, следующее слушание в суде Иванов попросил провести в закрытом режиме.

Напомним, Милявская и Иванов прожили вместе девять лет. Она старше его на 12 лет. После ухода Иванова певица стала называть его "альфонсом" и "кровососом".

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