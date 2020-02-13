ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Певцов опубликовал милое фото с 91-летней мамой

15:06
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Женщина недавно крестилась

56-летний актер Дмитрий Певцов показал свою маму Ноэми Роберт, которая в ноябре прошлого года приняла христианство. 
Выяснилась причина похода Певцова и Дроздовой в ЗАГС

"В ноябре маму покрестили! В крещении она - Нина, просветительница Грузии! Такая радость. Держитесь, люди! Скоро лето!" - написал Певцов в Instagram. На опубликованном снимке он прислонился виском к маминой голове. Мать и сын мило улыбаются, глядя в камеру. 

Интернет-пользователи пожелали женщине долгих лет жизни и крепкого здоровья. Певцову несказанно повезло, что его мама находится в добром здравии, считают многие подписчики. Некоторые фанаты увидели сходство между артистом и Ноэми Семеновной. 

- Счастье - это когда матушка жива, дай ей Бог здоровья! - пишут в комментариях.

- Здоровья мамочке и низкий поклон за то, что родила такого необыкновенно талантливого и красивого человека, вас, Дмитрий.

- Так хорошо выглядит! Умница. 

- Какая молодая и красивая мама! Очень милое фото!

- Здоровья Вашей маме, вы так похожи. 

Ноэми Роберт около 20 лет работала врачом в сборной СССР по настольному теннису. Она стала первым президентом Федерации лечебной верховой езды и инвалидного спорта России. Теннисом и конным спортом она увлекалась с юности. Еще некоторое время назад Ноэми Семеновна обыгрывала Дмитрия Певцова в теннис, говорится на сайте Федерации настольного тенниса России. 

Добавим, что мать Певцова родилась в Грузии. Она свободно говорит по-русски и по-грузински. Кроме того, она знает армянский и казахский языки. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.