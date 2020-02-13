Певцов опубликовал милое фото с 91-летней мамой

Женщина недавно крестилась

56-летний актер Дмитрий Певцов показал свою маму Ноэми Роберт, которая в ноябре прошлого года приняла христианство.

"В ноябре маму покрестили! В крещении она - Нина, просветительница Грузии! Такая радость. Держитесь, люди! Скоро лето!" - написал Певцов в Instagram. На опубликованном снимке он прислонился виском к маминой голове. Мать и сын мило улыбаются, глядя в камеру.

Интернет-пользователи пожелали женщине долгих лет жизни и крепкого здоровья. Певцову несказанно повезло, что его мама находится в добром здравии, считают многие подписчики. Некоторые фанаты увидели сходство между артистом и Ноэми Семеновной.

- Счастье - это когда матушка жива, дай ей Бог здоровья! - пишут в комментариях.

- Здоровья мамочке и низкий поклон за то, что родила такого необыкновенно талантливого и красивого человека, вас, Дмитрий.

- Так хорошо выглядит! Умница.

- Какая молодая и красивая мама! Очень милое фото!

- Здоровья Вашей маме, вы так похожи.

Ноэми Роберт около 20 лет работала врачом в сборной СССР по настольному теннису. Она стала первым президентом Федерации лечебной верховой езды и инвалидного спорта России. Теннисом и конным спортом она увлекалась с юности. Еще некоторое время назад Ноэми Семеновна обыгрывала Дмитрия Певцова в теннис, говорится на сайте Федерации настольного тенниса России.

Добавим, что мать Певцова родилась в Грузии. Она свободно говорит по-русски и по-грузински. Кроме того, она знает армянский и казахский языки.

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