Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали

Его сыновья вернулись в Хабаровск

Следователи задержали мужчину, который бросил своих сыновей в московском аэропорту "Шереметьево".

Сейчас с 41-летним мужчиной проводят следственные действия, сообщили ТАСС в СКР.

26 января прилетевший из Хабаровска отец оставил двоих детей в "Шереметьеве". Мальчиков восьми и пяти лет с документами, копией своего паспорта и запиской, нашли работники аэропорта. Отец в записке просил не разлучать братьев, добавив, что вернется за ними позже, как только решит все свои проблемы.

Через некоторое время отец сдался следователям, его допросили в городе Батайск Ростовской области. Мужчина признался в том, что оставил детей в воздушной гавани одних. Он извинился перед сыновьями и попытался объяснить свой поступок. У матери мальчиков новая семья, но она готова забрать сыновей к себе.

Видео: брошенные отцом в Москве дети вернулись на родину

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