ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали

15:05
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Его сыновья вернулись в Хабаровск

Следователи задержали мужчину, который бросил своих сыновей в московском аэропорту "Шереметьево".

Сейчас с 41-летним мужчиной проводят следственные действия, сообщили ТАСС в СКР.

26 января прилетевший из Хабаровска отец оставил двоих детей в "Шереметьеве". Мальчиков восьми и пяти лет с документами, копией своего паспорта и запиской, нашли работники аэропорта. Отец в записке просил не разлучать братьев, добавив, что вернется за ними позже, как только решит все свои проблемы.

Через некоторое время отец сдался следователям, его допросили в городе Батайск Ростовской области. Мужчина признался в том, что оставил детей в воздушной гавани одних. Он извинился перед сыновьями и попытался объяснить свой поступок. У матери мальчиков новая семья, но она готова забрать сыновей к себе.

Видео: брошенные отцом в Москве дети вернулись на родину

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.