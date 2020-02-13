Опубликована неизвестная песня Виктора Цоя и группы "Кино"

Новый альбом выйдет в мае 2020 года

В Сети появилась ранее издававшаяся песня Виктора Цоя и группы "Кино".

Она называется "Ты мог бы быть героем". Главный герой – человек, "прочитавший вагон романтических книг", который ищет смысл жизни, пишет издание "Фонтанка".

Альбом группы "Кино" "Любовь - это не шутка" не был издан при жизни Виктора Цоя. Пластинка 1986 года никогда не публиковалась полностью, работа над его изданием до сих пор продолжается. Ожидается, что альбом выпустят в мае 2020 года.

Лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой разбился в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Произошло это в Тукумском крае Латвии. Причиной аварии могло стать отсутствие дорожных знаков о сужении дороги и опасном повороте.

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