Райская пища: названы делающие человека счастливым продукты

Медики утверждают, что они улучшают психическое здоровье

Счастье в еде – утверждают эксперты из клиники Майо в американском штате Аризона. Медики назвали продукты, которые улучшают настроение и общее психическое состояние человека.

Исследователи заверяют: чтобы чувствовать себя счастливым, надо есть бобы, рыбу, орехи, брокколи, шпинат и яйца. Рекомендации врачи объясняют тем, что, к примеру, в жирных сортах рыбы содержится большое количество омега-3 кислот. А эти чудодейственные вещества стимулируют выработку гормонов счастья – серотонина и дофамина – и тем самым облегчают симптомы депрессии и.

Не менее полезны бобы, орехи и яйца. В их состав входят аминокислоты – в частности, триптофан – которые поддерживают баланс того самого серотонина в организме. Триптофан также важен для регулирования режима сна и бодрствования человека. Недостаток фолиевой кислоты может вызвать нарушения сна и депрессию, а, чтобы этого не случилось, надо есть шпинат и брокколи.

Исследователи подчеркивают, что рекомендованные продукты могут поддержать и улучшить настроение. Но все же при симптомах депрессии или панических приступах лучше обратиться за медицинской помощью, пишет Focus.de.

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