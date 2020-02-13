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Кот-паук наплевал на гравитацию и прогулялся по стене (видео)

15:46
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Законы Ньютона для него не писаны

В Сети появилось видео, на котором кот британской породы с легкостью гуляет по вертикальной стене.

Интернет-пользователи сломали голову, гадая над тем, как коту удалось с легкостью "прогуливаться" по абсолютно гладкой стенке.

"Сэр Исаак Ньютон: объясняет закон всемирного тяготения. Кошки: мы этого не понимаем", - написали в комментариях.

Ранее в интернете появилось видео, на котором кот-ниндзя незаметно прокрался мимо спящих псов и своровал их еду.

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