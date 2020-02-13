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Xiaomi представила флагман со 108-мегапиксельной камерой

15:49
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Компания показала новые телефоны

Компания Xiaomi в четверг представила новую линейку флагманских телефонов – Mi10 и Mi10 Pro. Оба гаджета оснащены  AMOLED экраном с разрешением 2340 на 1080 пикселей и размером 6,67 дюймов. Частота обновления - 90 герц.
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Кроме того, телефоны оборудованы оперативной памятью нового стандарта LPDDR5, а также быстрой флеш-памятью UFS 3.0 (8 или 12 Гб в зависимости от комплектации).

Mi10 существует в модификациях с 128 или 257 Гб постоянной памяти, у Mi10 Pro на "борту" может быть до 512 Гб. Также смартфоны поддерживают стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6, пишут "Известия".

Среди важных изменений - гаджеты получили камеру с основным модулем на 108 мегапикселей. Кроме того, в Mi 10 установили широкоугольный объектив на 13 мегапикселей и два дополнительных сенсора. В Mi 10 Pro широкоугольник уже на 20 мегапикселей, также в нем два телеобъектива с разрешением 12 и 8 мегапикселей.

Старт продаж новинок намечен на 14 февраля.

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