Утверждавшая о беременности от 10-летнего друга написала заявление об изнасиловании

Предполагаемого отца посадили под домашний арест
В январе история 13-летней школьницы из Красноярского края, которая якобы забеременела от 10-летнего друга, прогремела на всю страну. Детей пригласили на телевизионное шоу. Ученика четвертого класса называли отцом, хотя медицинская экспертиза показала, что у него еще даже не наступило половое созревание.
Как сообщает kp.ru, семиклассница забеременела не от 10-летнего друга, а от 15-летнего юноши, который учится в одной с ней школе.
Подросток принудил девочку к близости. "Я ничего этого не хотела", - заявила будущая мама. По словам несовершеннолетней, школьник шантажировал ее. В частности, он говорил: "Ты тусишь со многими <…> Соглашайся, иначе все узнают, какая ты!"
По данным издания, родители девочки обратились в полицию и написали заявление об изнасиловании. Подросток признал свою вину, после чего его посадили под домашний арест.
1 февраля беременной школьнице исполнилось 14 лет. Она ведет страницу в Instagram и утверждает, что воспитывать ребенка она будет вместе с 10-летним другом.
По данным СМИ, мама беременной девочки больна раком, она воспитывает еще двух несовершеннолетних детей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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