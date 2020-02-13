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Утверждавшая о беременности от 10-летнего друга написала заявление об изнасиловании

15:51
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Предполагаемого отца посадили под домашний арест

В январе история 13-летней школьницы из Красноярского края, которая якобы забеременела от 10-летнего друга, прогремела на всю страну. Детей пригласили на телевизионное шоу. Ученика четвертого класса называли отцом, хотя медицинская экспертиза показала, что у него еще даже не наступило половое созревание. 
Половое созревание не наступило: врач опроверг беременность школьницы от 10-летнего друга

Как сообщает kp.ru, семиклассница забеременела не от 10-летнего друга, а от 15-летнего юноши, который учится в одной с ней школе. 

Подросток принудил девочку к близости. "Я ничего этого не хотела", - заявила будущая мама. По словам несовершеннолетней, школьник шантажировал ее. В частности, он говорил: "Ты тусишь со многими <…> Соглашайся, иначе все узнают, какая ты!"   

По данным издания, родители девочки обратились в полицию и написали заявление об изнасиловании. Подросток признал свою вину, после чего его посадили под домашний арест. 

1 февраля беременной школьнице исполнилось 14 лет. Она ведет страницу в Instagram и утверждает, что воспитывать ребенка она будет вместе с 10-летним другом.  

По данным СМИ, мама беременной девочки больна раком, она воспитывает еще двух несовершеннолетних детей. 

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