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Путин согласился сделать день голосования по Конституции выходным

15:59
  • четверг
  • 13 февраля 2020

На днях будет подписано распоряжение

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будний день и он должен стать выходным.

Соответствующее распоряжение будет подписано 13 или 14 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

"И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников - первомайских или новогодних", - цитирует главу государства "Интерфакс".

15 января президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию страны. 20 января законопроект был внесен в Госдуму и впоследствии одобрен депутатами в первом чтении.

Второе чтение планировалось на 11 февраля, однако депутаты решили его перенести, так как поступило слишком много предложений о поправках.

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