На сайте Кремля в четверг были опубликованы архивные фото и видео, рассказывающие о деятельности президента России Владимира Путина. Это третья, заключительная, часть альбома "Путин. 20 лет". Она посвящена работе главы государства с 2015 по 2019 год.
Выстрел из пушки и ужин с Меркель: опубликованы редкие фото Путина
16:17
- четверг
- 13 февраля 2020
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