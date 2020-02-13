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Выстрел из пушки и ужин с Меркель: опубликованы редкие фото Путина

16:17
  • четверг
  • 13 февраля 2020

На сайте Кремля в четверг были опубликованы архивные фото и видео, рассказывающие о деятельности президента России Владимира Путина. Это третья, заключительная, часть альбома "Путин. 20 лет". Она посвящена работе главы государства с 2015 по 2019 год.

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