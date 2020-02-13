Путин отказался легализовывать однополые семьи

У российских детей будут папы и мамы, а не "родитель №1" и родитель №2"

Однополые семьи не будут узаконены в России, пока президентом является Владимир Путин. Об этом он сам заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Путин поддержал идею закрепить в Основном законе союз мужчины и женщины. При этом предложил использовать не термин "семья", а понятие "брак".

"А если это не полная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", - заметил президент.

Кроме того, Путин пообещал, что при нем в России понятия "папа" и "мама" не будут заменены на "родитель №1" и "родитель №2".

"У нас будут папы и мамы", - подчеркнул глава государства. Его слова приводит "Интерфакс".

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