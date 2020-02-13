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Синоптики предупредили москвичей об "аномальных" выходных

16:40
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Февральская погода больше напоминает мартовскую

В эти выходные жителей столичного региона ожидает плюсовая температура, что является аномальным значением для этого времени года.

Как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, днем столбики термометров остановятся на отметке 1-2 градуса выше ноля. Ночью немного холоднее – от 3-5 градусов со знаком "минус". При этом осадков в выходные не ожидается, отмечают "Дни.ру".

Ранее москвичам рассказали о погоде в марте. По данным Гидрометцентра, температура воздуха будет держаться в пределах климатической нормы.

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